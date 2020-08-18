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فيديو.. متحدث التجارة: الجهل بجريمة التستر لا يعفي من العقوبة
تصل للسجن سنتين وغرامة مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عموم المواطنين إلى ضرورة البعد عن التستر وعدم تسليم العامل الوافد غير المرخص له بالعمل التجاري أي أوراق رسمية أو عقود أو أختام لاستخدامها في ممارسة هذا العمل.
وقال الحسين، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المُتستر تجارياً قد يتورط في عقود مسجلة باسمه دون اطلاعه عليها، وقروض لا يعلم عنها شيئاً، إضافة إلى تحمله التزامات مالية وشيكات لم يطلع عليها ولم يستلمها وبالنهاية قد يدخل السجن، لافتاً إلى أن الجهل بالجريمة لا يعفي من العقوبة.
ولفت عبدالرحمن الحسين، إلى أن جريمة التستر التجاري تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وغرامة مليون ريال، وشطب السجل التجاري، والتشهير بالمخالفين، وترحيل العمالة ومنعهم من العودة إلى المملكة مرة أخرى، وتصفية النشاط، مشدداً: “لا تضع مصيرك بيد غيرك”.
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