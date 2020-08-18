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المسند يتوقع الخميس غرة محرم وذو الحجة 29 يوماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تكون غرة شهر محرم بداية العام الهجري الجديد، الخميس المقبل.
وأوضح المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أن موعد اقتران الشمس بالقمر سيكون فجر يوم الأربعاء (29 ذو الحجة) عند الساعة (5:42 صباحاً)، ويعقبه ولادة هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد.
وأضاف أن القمر سيغرب مساء يوم الأربعاء بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 35 دقيقة، وعليه سيكون يوم الخميس (20 أغسطس) أول السنة الهجرية الجديدة.
وأشار إلى أنه بناء على ما سبق فإن يوم عاشوراء (10 محرم) سيكون يوم السبت الذي يوافق الـ 29 من شهر أغسطس الجاري.
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