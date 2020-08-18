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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات: القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 09:57 AM
تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات: القنفذة والليث وجدة ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
، القنفذة والليث وجدة ورابغ.. رياح وأتربة و"الأرصاد" تنبّه ،
المصدر : الخليج 365
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