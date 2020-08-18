شاهد.. جدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة

2020-08-18

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وثق مواطن مقطع فيديو لجدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة في المدينة المنورة، حيث علق بقوله إنه لم تُوضع أي لوحات إرشادية أو تحذيرية، تمكّن مُرتادي الطريق من الانتباه حفاظاً على سلامتهم.

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وأظهر المقطع الجدار الذي يعترض الطريق، مؤكداً أن الجدار لم يكن واضحاً أمامه، مبدياً تعجبه من إقامة مثل هذا الجدار وعدم وجود ما يدل على وجوده.

ومن جهتها، ردت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الجدار ضمن الأعمال الجارية لتنفيذ عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول.

وأبانت الأمانة أن تنفيذ تلك الأعمال يتم وفق اشتراطات السلامة، مؤكدة وجود لوحات إرشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل، مرفقة ردها بصورة دالة على وجود حواجز ولوحات إرشادية في بداية الطريق.

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