- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. جدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. جدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة
بدون أي علامات أو إرشادات تحذيرية
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وثق مواطن مقطع فيديو لجدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة في المدينة المنورة، حيث علق بقوله إنه لم تُوضع أي لوحات إرشادية أو تحذيرية، تمكّن مُرتادي الطريق من الانتباه حفاظاً على سلامتهم.
وأظهر المقطع الجدار الذي يعترض الطريق، مؤكداً أن الجدار لم يكن واضحاً أمامه، مبدياً تعجبه من إقامة مثل هذا الجدار وعدم وجود ما يدل على وجوده.
ومن جهتها، ردت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الجدار ضمن الأعمال الجارية لتنفيذ عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول.
وأبانت الأمانة أن تنفيذ تلك الأعمال يتم وفق اشتراطات السلامة، مؤكدة وجود لوحات إرشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل، مرفقة ردها بصورة دالة على وجود حواجز ولوحات إرشادية في بداية الطريق.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.