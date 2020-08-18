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اعتماد حركة النقل الداخلي بالرياض وتلقي التظلمات إلكترونياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442 وحركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.
ودعت الإدارة المعلمين والمعلمات إلى الاستعلام عن نتيجة حركة النقل من خلال نظام نور، فيما سيتم الإعلان عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم في الرياض أنه يمكن رفع تظلم إلكتروني من خلال حساب المعلم أو المعلمة حتى يوم السبت الموافق 03/01/1442هـ.
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