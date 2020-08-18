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إنقاذ جنين امرأة مصابة بفيروس كورونا بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
تمكن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.
وأشار الفريق المعالج إلى أن السيدة كانت حاملاً في منتصف الشهر الثامن، وكانت تعاني من انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.
وقد اتخذ الفريق الطبي القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد.
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