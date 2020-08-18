شكرا لقرائتكم الشرطة تحتجز رئيس موريتانيا السابق بعد استجوابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-18 الشرطة تحتجز رئيس موريتانيا السابق بعد استجوابه للتحقيق في قضايا فساد متابعات الخليج 365 - متابعة احتجزت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد التحقيق معه أمس الاثنين. Advertisements ويأتي ذلك على خلفية استدعائه للرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في قضايا فساد في فترة حكم ولد عبد العزيز 2009-2019. وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبره بمثابة “اختطاف نفذه البوليس السياسي” . وتعد هذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحتجز رئيس موريتانيا السابق بعد استجوابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.