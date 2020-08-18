، مدير تعليم نجران يحث على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية وخدمة الطلاب ،

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بحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أمس، مع لجنة العودة للمدارس ولجنة الاستعداد لعام ١٤٤٢هـ وقادة وقائدات المدارس بدء العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مدارسهم من خلال الوسائل البديلة واستغلال الإمكانات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة "عين" التعليمية الفضائية ومنصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد، جاء ذلك من خلال البث المرئي المتصل بجميع الإدارات والأقسام ذات الاختصاص.
وأكد الدكتور العتيبي، أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية العودة للدراسة عن بُعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكين أبنائنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يداً بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي.
وشدد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، على قادة وقائدات المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلاب والطالبات بالشراكة مع أولياء الأمور.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران ستكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بالطرق السليمة للتعامل مع الأوبئة والأمراض والتصدي -بمشيئة الله- لها.
وأشاد الدكتور العتيبي، بمتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للعملية التعليمية في المنطقة واهتمامهما الدائم بها، مشدداً على بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، سائلا الله تعالى، أن يكون هذا العام عاماً دراسياً مميزاً.وزارة التعليم
مدير تعليم نجران يحث على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية وخدمة الطلابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-18
بحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أمس، مع لجنة العودة للمدارس ولجنة الاستعداد لعام ١٤٤٢هـ وقادة وقائدات المدارس بدء العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مدارسهم من خلال الوسائل البديلة واستغلال الإمكانات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة "عين" التعليمية الفضائية ومنصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد، جاء ذلك من خلال البث المرئي المتصل بجميع الإدارات والأقسام ذات الاختصاص.
وأكد الدكتور العتيبي، أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية العودة للدراسة عن بُعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكين أبنائنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يداً بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي.
وشدد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، على قادة وقائدات المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلاب والطالبات بالشراكة مع أولياء الأمور.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران ستكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بالطرق السليمة للتعامل مع الأوبئة والأمراض والتصدي -بمشيئة الله- لها.
وأشاد الدكتور العتيبي، بمتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للعملية التعليمية في المنطقة واهتمامهما الدائم بها، مشدداً على بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، سائلا الله تعالى، أن يكون هذا العام عاماً دراسياً مميزاً.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:36 AM
دعا إلى استغلال الإمكانات كافة التي أتاحتها الوزارة من خلال "عين" و"مدرستي" للتعليم عن بُعد
بحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أمس، مع لجنة العودة للمدارس ولجنة الاستعداد لعام ١٤٤٢هـ وقادة وقائدات المدارس بدء العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مدارسهم من خلال الوسائل البديلة واستغلال الإمكانات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة "عين" التعليمية الفضائية ومنصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد، جاء ذلك من خلال البث المرئي المتصل بجميع الإدارات والأقسام ذات الاختصاص.
وأكد الدكتور العتيبي، أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، آلية العودة للدراسة عن بُعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكين أبنائنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يداً بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي.
وشدد مدير عام التعليم بمنطقة نجران، على قادة وقائدات المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلاب والطالبات بالشراكة مع أولياء الأمور.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران ستكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بالطرق السليمة للتعامل مع الأوبئة والأمراض والتصدي -بمشيئة الله- لها.
وأشاد الدكتور العتيبي، بمتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للعملية التعليمية في المنطقة واهتمامهما الدائم بها، مشدداً على بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، سائلا الله تعالى، أن يكون هذا العام عاماً دراسياً مميزاً.
، مدير تعليم نجران يحث على مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية وخدمة الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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