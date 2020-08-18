، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والجوف والشمالية والشرقية والرياض ونجران ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض؛ تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والجوف والشمالية والشرقية والرياض ونجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-18
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض؛ تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:13 AM
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض؛ تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والجوف والشمالية والشرقية والرياض ونجران ،
المصدر : الخليج 365
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