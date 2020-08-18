السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر6 درجات يضرب وسط الفلبين



مانيلا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الفلبين اليوم.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات ( 430 كيلومترا جنوبي مانيلا ).

وأضاف المعهد أن الزلزال تسبب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتابع: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.

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07:11ت م

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