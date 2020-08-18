السعودية اليوم / تسجيل 3571 إصابة جديدة و266 وفاة إضافية بفيروس كورونا في المكسيك



مكسيكو سيتي 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.

// انتهى //

07:03ت م

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مكسيكو سيتي 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة بالوفيات، حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.// انتهى //07:03ت م0013

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