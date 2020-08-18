

طوكيو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23ر126 نقطة أو ما يعادل 55ر0% ليصل إلى 52ر22970 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22ر7 نقطة، أو45ر0%، ليصل إلى 60ر1602 نقطة.

// انتهى //

06:15ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.