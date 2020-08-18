السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى اليوم 84871 إصابة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:04ت م

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بكين 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى اليوم 84871 إصابة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:04ت م0009

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