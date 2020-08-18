السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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