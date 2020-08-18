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ابن مساعد يعلق على خبر احتفاله بعيد ميلاده الـ 75 ويوضح عمره الحقيقي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحتفل الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث تلقى العديد من التهنئات.

وعلق ابن مساعد على عنوان خبر بأحد المواقع، ذكر أنه يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وبطريقة كوميدية علق ابن مساعد على الخبر قائلا: " الخامس والسبعين بدري ياجماعة لسة ".

وأوضح الأمير عبد الرحمن أنه يبلغ من العمر53 عامًا، ذاكرًا أنه مواليد عام 1967م.

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