بالصور.. نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

اللقاء تناول العلاقات الثنائية
استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع في الرياض، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حاليًا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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