بفتح تحقيق عاجل.. أمانة الرياض تتفاعل مع «مصادرة عربة مواطنة»

اتخاذ إجراءات تجاه من يثبت تجاوزه بحقها

تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع مشكلة المواطنة التي تمَّت مصادرة عربتها، وتقرَّر فتح تحقيق عاجل بشأنها. وقالت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: إنَّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، وجَّه بالتواصل مع المواطنة التي تمَّ مصادرة عربتها؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة، وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت تجاوزه بحقها. اقرأ أيضًا: تنظيمات جديدة لحفريات الطرق في الرياض لمنع الهدر المالي

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