تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلمًا ومعلمة

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمحافظات جدة وخليص ورابغ التي شملت 2168 معلمًا ومعلمة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي الغامدي أنَّ اللجان المكلفة بنين وبنات، أنهت أعمال الحركة ومراجعتها، حيث بلغ المشمولون بالحركة 2168 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بنسبة 28% من إجمالي عدد المتقدمين، منهم 1013 من شاغلي الوظائف التعليمية و1155 من شاغلات الوظائف التعليمية، مشيرًا إلى أنَّ إخلاء طرف المشمولين بالحركة سيكون إلكترونيًا عبر نظام «فارس» بعد تنفيذ وتسليم جميع الأعمال والمهام التربوية والتعليمية المسندة إليهم.

من جانبها بيّنت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين تهاني الدوسري، أن حركة النقل تمَّت بناءً على معايير وضوابط مفاضلة النقل الداخلي، مضيفة أنّ جميع عمليات الاستعلام والاعتراض على الحركة ستكون متاحة إلكترونيًا من خلال نظام «نور» عبر حساب المعلم والمعلمة حتى تاريخ 29 /12/ 1441هـ .