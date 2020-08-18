السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تغلق 190 محلًّا تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات البلدية



جدة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

نفّذت أمانة محافظة جدة وعلى نطاق ١٩ بلدية فرعية جولات رقابية ميدانية أسفرت عن إغلاق 190 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية منها 59 ورشة جرى إغلاقها لمخالفتها هذه الأنظمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية و"البروتوكولات" الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وسط تأكيد الأمانة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

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