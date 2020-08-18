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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..سفير المملكة في موريشيوس وزوجته ينظفان الشواطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - بورت لويس (صدى):وثقت مجموعة من الصور قيام سفير المملكة في موريشيوس أحمد بن سلامة وزوجته، بالمشاركة في تنظيف الشواطئ.
جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبي القنصلية العامة في العمل التطوعي لتنظيف آثار الكارثة البيئية التي ضربت شواطئ موريشيوس نتيجة تسرب المواد البترولية.
وشاركت معظم البعثات الدبلوماسية في هذا النشاط بناء على دعوة وزير خارجية موريشيوس.
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