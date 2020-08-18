أخبار السعودية اليوم.. إدانة لجريمة الحوثي الجديدة ضد السعودية.. و«المرور» يحدِّد خطوات إعادة غرامة المخالفات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الاثنين حيث صدر أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة، مدعي استئناف، على سلك أعضاء النيابة العامة، فيما توالت الإدانات الدولية والعربية ومنظمات المجتمع الدولي التي استنكرت الاعتدات الحوثية المتكررة تجاه المملكة، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي.. ترقية أعضاء في النيابة العامة إلى مرتبة «مدعي استئناف»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبةـ مدعي استئناف ـ على سلك أعضاء النيابة العامة، وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها.

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الحوثيين الجديدة ضد السعودية

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفًا عسكريًا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وزير الصحة يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة.. وتأمين 24 سيارة مجهزة

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحدات بنوك الدم المتنقلة، والتي تهدف إلى تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعيًا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم .

وزارة الصحة تعلن إصابات كورونا الجديدة بالمدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات الاثنين 1372 إصابة، وجاءت الهفوف في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 73 إصابة جديدة، وحلّت حائل في المرتبة الثانية بـ65 حالة.

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 91 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 268.385 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا، وجاءت الهفوف في المرتبة الثانية بـ67 حالة شفاء فيما تم تعافي 64 في الرياض.

وزارة الصحة والغذاء والدواء يتفقان على خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية

وقعت وزارة الصحة ممثلة في- الإدارة العامة للرعاية الصيدلية- والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في- الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي- مذكرة تفاهم تستهدف رفع وتحسين عملية توزيع وسائل خفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية المعتمدة من الهيئة للممارسين الصحيين في المنشآت التابعة للوزارة.

وزارة العدل: منصة المزاد الإلكتروني تسجِّل مبيعات بـ100 مليون ريال

سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيًا، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، إذ بلغ عدد المزادات المطروحة 40 مزادًا، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من 5 آلاف مزايد.

اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة، وذلك للعام الدراسي 1441/1442هـ، مشرة إلى أن نسبة المنقولين وصلت إلى 32% وعددهم 1013؛ حيث وصل عدد المتقدمين إلى 3179، أما نسبة المنقولات فهي 25%، وعددهن 1155، حيث وصل عدد المتقدمات إلى 4638.

«المرور» يحدِّد خطوات إعادة غرامة المخالفات بعد قبول الاعتراض

كشف المرور السعودي عن خطوات إعادة الغرامة المسددة آليًا بعد قبول الاعتراض، جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «قدمت اعتراض على مخالفة مرورية وبعد الاعتراض سددت المخالفة وبعد السداد تم قبول الاعتراض وحذف المخالفة من أبشر، كيف استرجع مبلغ السداد ؟».

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط «أفق»: التمويل يصل لـ10 ملايين ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تدشين وإطلاق منتج أفق، لإتاحة الفرصة للرياديين والرياديات بتطوير أعمالهم، وتوسيع فرص نجاحهم وتمويل المنشآت الصغيرة القائمة بمبلغ تمويلي يصل إلى 10 ملايين ريال، ودعا المستفيدين من الاطلاع على المنتج التمويلي الجديد.

الخطوط السعودية تُشغِّل رحلات إلى لندن لسفر البريطانيين والأجانب

أعلن القنصل العام البريطاني بجدة، سيف آشر، أن «الخطوط السعودية قامت بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، من أجل السماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة...».

186 مدرسة تخفض رسومها إلى 50% خلال الفصل الأول بتبوك

أطلقت الإدارة العامة لتعليم منطقة تبوك مبادرة (بنيان) يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في المنطقة، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50%، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية.

تشكيل عصابي يمتهن تزوير الوثائق الرسمية قبل ضبطه في القصيم

أطاحت شرطة القصيم، بتشكيل عصابي مكون من 6 باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها، وفق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتهمين في العقدين الرابع والخامس من العمر، وأنهم امتهنوا تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها، وقد ضبط بحوزتهم 33020 ريالًا.

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