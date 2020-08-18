بالفيديو.. 4 خطوات لرفع رخصة البناء إلكترونيًا عبر تطبيق سكني

أوضحت وزارة الإسكان خطوات رفع رخصة البناء عبر تطبيق سكني، وقالت عبر حساب «تحديثات سكني» بموقع «تويتر»: «ضروري تزودنا بنسخة من الرخصة من غير ماتراجعنا وبشكل إلكتروني، تدخل على حسابك الشخصي على منصة سكني».

وذكرت: «اضغط على رفع المستندات ويتم تدخيل البيانات تصريح البناء وهي رقم الرخصة وتاريخها وبالأخير ترفق صورة رخصة البناء».

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واستكملت: «معك 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وإذا ما طلعتها استعجل لا تروح عليك فرصة الأرض».