السعودية اليوم / زامبيا تسجّل 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لوساكا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجّلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 496 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في زامبيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9839 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 264 وفاة.

// انتهى //

00:41ت م

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لوساكا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجّلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات جديدة.وأوضحت وزارة الصحة في زامبيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9839 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 264 وفاة.// انتهى //00:41ت م0237

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