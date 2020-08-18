السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يعقد جلسة الاثنينية مع المسؤولين وأهالي المنطقة بحضور سمو نائب أمير المنطقة



حائل 27 ذو الحجة 1441هالموافق 17 أغسطس 2020م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقاعة الاستقبالات بقصره مساء اليوم, جلسة سموه الاثنينية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

وفي مستهل اللقاء رفع سمو أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي والمستمر لتنمية وتطوير مناطق المملكة ودفع عجلة إنجاز المشاريع في المنطقة في مختلف المجالات والخدمات ذات المساس بالحياة الكريمة للمواطنين.

وأثنى سموه على جهود الوزارات الخدمية وفروعها بالمنطقة وتناول جانب من المشاريع التي جرى إنجازها وإطلاق الخدمات فيها للمواطنين في عدد من المحافظات ومنها مشاريع للمياه وأخرى مشاريع بلدية.

وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجهود المبذولة من أمين المنطقة ومن مدير عام خدمات المياه وزملائهم مبدياً تطلعه للمزيد من الإنجاز والعمل التصاعدي في جميع الجوانب التنموية بما ينعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء نحو الأفضل بإذن الله.

كما تحدث سموه عن الجهود القائمة للحد من جائحة

من جهتهم عبر المواطنون عن اعتزازهم بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية كريمة واهتمام بأبنائها بالمنطقة ومناطق المملكة, مشيرين إلى أن رسالة سموه واضحة ومباشرة للعمل يداً بيد من أجل الحد من معدلات الإصابة بفيروس كورونا وآن الأوان لمضاعفة الجهود من الجميع أفرادا وجهات خدمية للقضاء على هذه الجائحة.

// انتهى //

23:40ت م

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حائل 27 ذو الحجة 1441هالموافق 17 أغسطس 2020م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقاعة الاستقبالات بقصره مساء اليوم, جلسة سموه الاثنينية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.وفي مستهل اللقاء رفع سمو أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي والمستمر لتنمية وتطوير مناطق المملكة ودفع عجلة إنجاز المشاريع في المنطقة في مختلف المجالات والخدمات ذات المساس بالحياة الكريمة للمواطنين.وأثنى سموه على جهود الوزارات الخدمية وفروعها بالمنطقة وتناول جانب من المشاريع التي جرى إنجازها وإطلاق الخدمات فيها للمواطنين في عدد من المحافظات ومنها مشاريع للمياه وأخرى مشاريع بلدية.وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالجهود المبذولة من أمين المنطقة ومن مدير عام خدمات المياه وزملائهم مبدياً تطلعه للمزيد من الإنجاز والعمل التصاعدي في جميع الجوانب التنموية بما ينعكس على ارتفاع مؤشرات الأداء نحو الأفضل بإذن الله.كما تحدث سموه عن الجهود القائمة للحد من جائحة كورونا في المنطقة, مؤكداً سموه أن دور المواطن ركن رئيس ومهم من أجل التغيير.من جهتهم عبر المواطنون عن اعتزازهم بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية كريمة واهتمام بأبنائها بالمنطقة ومناطق المملكة, مشيرين إلى أن رسالة سموه واضحة ومباشرة للعمل يداً بيد من أجل الحد من معدلات الإصابة بفيروس كورونا وآن الأوان لمضاعفة الجهود من الجميع أفرادا وجهات خدمية للقضاء على هذه الجائحة.// انتهى //23:40ت م0230

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