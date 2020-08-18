السعودية اليوم / سمو نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني



الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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23:29ت م

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