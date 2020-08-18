السعودية اليوم / توغو تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لومي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس

سجلت توغو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في التوغو اليوم،أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1147 إصابة فيما ظل عدد الوفيات عند 27 وفاة.

// انتهى //

23:17ت م

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لومي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت توغو خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في التوغو اليوم،أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1147 إصابة فيما ظل عدد الوفيات عند 27 وفاة.// انتهى //23:17ت م0226

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