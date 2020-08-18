شكرا لقرائتكم خبر عن 30.9 مليار ريال لـ101 ألف طلب بمحاكم تنفيذ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال 350 يوما الماضية، بإجمالي 30.9 مليار ريال بـ101،093 طلبا، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بأكثر من 57 مليار ريال بـ 153،144 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثانية بإجمالي 32.3 مليار ريال لـ 169،723 طلبا.

إجمالي الطلبات

وكشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أكثر من 597،259 طلبا وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ أكثر من 133.3 مليار ريال، وقدمت الطلبات التنفيذية في مجمل مناطق المملكة عن طريق الطلب الإلكتروني بواقع 99.8%، فيما كانت النسبة الصغرى من السندات التي قدمت بطريقة عادية بلغت 1،044 طلبا فقط أي ما نسبته 0.2%.

الأوراق التجارية

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وشكلت الأوراق التجارية المتمثلة بسندات الأمر بنسبة 61.5% من إجمالي سندات التنفيذ الواردة بعد أن بلغت 367،098 طلبا، وجاءت الأحكام الصادرة من المحكمة ثاني أنواع السندات الواردة في المحاكم السعودية بـ 128،243 حكما، وبنسبة استحواذ 21.5%، فيما بلغ عدد عقود الإيجار الموحدة ثالث السندات الواردة بعدد 42،451 عقدا وبنسبة 7.1%.

3 أنواع

يذكر أن محاكم ودوائر التنفيذ تختص في 3 أنواع من التنفيذ وهي أولا: تنفيذ مبالغ مالية مثل تنفيذ الأحكام والتنفيذ في الأوراق التجارية، ثانيا: تنفيذ الاحوال الشخصية وتشمل تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية مثل النفقة والصداق والزيارة وأجرة مسكن للحاضنة، ثالثا: التنفيذ المباشر في حالات كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل مثل إخلاء العقار وتسليم مستندات وبيع بالمزاد العلني، كما أنه يتم التنفيذ بموجب عقد الإيجار الموحد والأوراق العادية الموقعة أو المختومة أو التي عليها بصمة، بالإضافة لمحاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة.