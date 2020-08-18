شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عقد صيانة لـ 7400 كيلو طرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أنه تعاقد مع عدد من المقاولين، والشركات الوطنية؛ لتنفيذ أعمال الصيانة العادية والدورية لطرق الوزارة، وتتم متابعة جميع عناصر الطريق، والتأكد من سلامتها، وأدائها للدور الذي أنشئت من أجله.

12 عقد صيانة

وأوضح فرع الوزارة أنه لما تتمتع به المنطقة الشرقية من شبكة طرق كبيرة بطول يتجاوز «7400» كم، تم تقسيم طرق المنطقة لعدد «12» عقد صيانة، مبينًا أنه يتم من خلال عقود الصيانة، متابعة طرق الوزارة بشكل مستمر ودوري، بالإضافة إلى التأكد من نظافة أحرام الطرق، مضيفا أنه تتم إزالة جميع الحشائش على الطرق التابعة للوزارة في حرم الطريق، والجزيرة الوسطية. وبين الفرع أن الحدائق العامة على الطرق السريعة، غير تابعة لوزارة النقل.

مظهر جيد

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وأكد الفرع أنه فيما يتعلق بمسؤوليته عن الحشائش في أطراف الطرق السريعة، فإنه يتم تنظيف جميع عناصر الطريق حتى يكون طوال الوقت بمظهر جيد، بما يكفل سلامة عناصر السلامة، ومستخدمي الطريق من قبل مقاولي الصيانة، ولتفادي وقوع الحرائق.

أبرز الأعمال

وأشار إلى أنه من أبرز أعمال النظافة التي ينفذها مقاولو الصيانة، تنظيف كافة عناصر الطريق من الغبار والأوساخ والأتربة والرمال والصخور، وكل ما يسبب تشوه المنظر العام للطريق، أو عرقلة حركة المرور.

إضافة إلى إزاحة الرمال من داخل حرم الطرق إلى خارج حدوده، وتهذيبها، حسب الميول الطبيعية، وإزالة الحشائش والأعشاب والأشجار حول أي عنصر من عناصر الطريق سواء في حرم الطريق أو الجزيرة الوسطية، ونزح المياه المتجمعة على مسارات الطريق، وتنظيف مصائد الحيوانات من الرمال والأتربة والمخلفات، وتنظيف وسائل السلامة من الغبار أو المواد العالقة بها.