شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جسم صاروخ جرفته السيول من اليمن لجازان والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل ـ ولله الحمد ـ أي إصابات في الموقع.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جسم

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