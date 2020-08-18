شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «المسعف الإلكتروني» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، نظام «المسعف الإلكتروني»، التابع للهلال الأحمر بالرياض.

وقدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم شرحا لسمو أمير الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله والذي يستهدف تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطه مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض، وعددها 91 منشأة طبية.

ويعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة مع قبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

ويتيح البرنامج اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية، حيث يعد البرنامج ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.