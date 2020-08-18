شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة لمرتبة مدعي استئناف والان نبدء بالتفاصيل
وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
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