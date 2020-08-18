شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في وفاة شقيقه روبرت ترمب. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه». كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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