شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات جوية لنقل البريطانيين الراغبين في العودة لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن القنصل البريطاني بجدة سيف أشر، عبر صفحته على موقع تويتر، أن الخطوط السعودية قامت بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة، وذلك عبر الرحلات الاستثنائية لمبادرة «عودة» الخاصة بالمقيمين، وهي مستمرة للمقيمين الراغبين في العودة لبلدانهم.

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