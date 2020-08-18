شكرا لقرائتكم خبر عن 5 برامج لدعم 1200 تربوي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التدريب والتطوير 5 برامج تدريبية للمعلمين بدءا من الفترة من 27 ذي الحجة وحتى 8 محرم 1442 هـ، وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج التطوير المهني مع بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عمر الأحمدي، أن البرامج تستهدف نحو 1200 من التشكيلات الإشرافية والهيئة الإدارية والمعلمين، لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم، ودعم تمكين المعلمين وإثراء خبراتهم ومهاراتهم، والتركيز على ممارسات التطوير المهني، والاستثمار الأمثل للوقت لطاقم المدرسة لدعم جاهزية كافة المدارس.

وبين الأحمدي أن البرامج تشمل: دمج التقنية في التعليم، ومهارات التدريس عن بعد، والمنصات والبوابات التعليمية الإلكترونية، والفصول الافتراضية Classroom google ، وإدارة الاجتماعات الافتراضية، داعيا للاستفادة من تلك البرامج بما يعود على المستهدفين بالنفع والفائدة.