شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس المقررات النظرية بجامعة بيشة «افتراضيا» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش رئيس جامعة بيشة د. محمد صفحي أمس، خلال اجتماع مع القيادات الأكاديمية بحضور وكلاء الجامعة، خطة بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات، بشكل يراعي المحافظة على سلامتهم في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وبحث الاجتماع الخطة المشتملة على تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيا للجانب النظري وحضوريا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة، مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل. كما جرت مناقشة ضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني.

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