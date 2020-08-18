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5 ملايين ريال لـ«نظافة» مدارس عسير

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اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف ميزانية النظافة لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد والبالغة 5 ملايين و90 ألفا و400 ريال.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تجويد أعمال التهيئة والاستعداد، مشددا على ضرورة متابعة اللجنة المعنية بكل مدرسة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.

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