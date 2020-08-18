شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين ريال لـ«نظافة» مدارس عسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تجويد أعمال التهيئة والاستعداد، مشددا على ضرورة متابعة اللجنة المعنية بكل مدرسة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.
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