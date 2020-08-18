شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعافي 89 % من مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الصحة عن تسجيل «1432» حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى «268.385» حالة، بنسبة 89% من إجمالي الإصابات المسجلة. فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى «3436» حالة بعد تسجيل «28» حالة وفاة جديدة. وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الهفوف التي سجلت 73 إصابة، تلتها حائل 65 إصابة، ثم مكة المكرمة وتبوك 64 إصابة، وجازان 63 إصابة.
وأشارت إلى إجراء 55613 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 4.32 مليون فحص مخبري لكورونا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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