شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه وإرشاد الطلاب «هاتفيا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن قطاع التعليم يمضي قدما في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة -وفقها الله-، التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له.

ولفت د. الشلعان إلى تفعيل برامج التدريب الإلكتروني «عن بعد» للمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مجالات الإرشاد النفسي وتفعيل البرامج الوقائية وتنمية القيم، وتفعيل خدمة الهاتف الإرشادي عن طريق الاتصال والرسائل الواتس أب على الخط الهاتفي للبنين «0138252156 «، وللبنات «0590049001 «، والبريد الإلكتروني لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية لمن يحتاج المساعدة أو التوجيه من أولياء الأمور والطلبة، لمساعدتهم في تجاوز الأزمات النفسية والتربوية التي قد يتعرضون لها وصولاً إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في الميدان التربوي والتعليمي، وتنمية الشعور بالمسؤولية لتضافر الجهود باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، وذلك عن طريق فريق متخصص بوحدة الخدمات الإرشادية، إلى جانب استضافة بعض الأخصائيين النفسيين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في إطار تفعيل الشركة الإستراتيجية بين إدارة تعليم المنطقة الشرقية والجامعة.