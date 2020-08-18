شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 558 موقعا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أول أمس، 787 جولة رقابية، تبعتها 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وأسفرت عن قيد 19 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19، و8 مخالفات تكدس بالأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 558 موقعا بالمنطقة، بمشاركة 480 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7539 طنا من النفايات، وإزالة 3943 م3 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9542 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات، لضمان استمرار البيئة الآمنة في ظل تطبيق الأنظمة بما يكفل حياة طبيعية وصحية، داعيا الجميع للتعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات الخاطئة والمخالفات البلدية والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا، عبر التواصل مع مركز البلاغات «940».