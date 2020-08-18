شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مستفيد من برامج «الحوار الوطني» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية، مؤخرا، خطته لعام 1441هـ، بإجمالي 18814 مستفيدًا من خلال تنفيذ 458 دورة تدريبية.

برامج مشتركة

وأوضح مدير الفرع بالشرقية، د. خالد البديوي، أن المركز يسعى من خلال برامجه المشتركة مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، إلى رفع نسبة الوعي، وتقوية التلاحم الوطني، وتعزيز قيم التعايش المجتمعي؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

دعم ورعاية

ورفع البديوي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الكريم؛ على دعمهما ورعايتهما الكريمة لبرامج فرع المركز، مشيرا إلى حرص جميع الجهات والمؤسسات التعليمية بالمنطقة على المشاركة في تحقيق كل ما من شأنه حماية نسيجنا الوطني.

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خطة معتمدة

يذكر أن الخطة المعتمدة لفرع مركز الحوار الوطني بالشرقية لعام 1441هـ كانت تستهدف تدريب 12790 متدربا ومتدربة بالمنطقة، وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، بإضافة بعض الجهات التعليمية بالمنطقة؛ ارتفع إجمالي المستفيدين إلى 18814، بمعدل زيادة 47 %.

دورات متنوعة

ونفذ المركز بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية وأندية الحي بالمنطقة، 458 دورة تدريبية بمشاركة 153 مدربا معتمدا، وتنوعت الدورات التدريبية بين الحوار المجتمعي، وبناء السلام المجتمعي، ودور العمل التطوعي في تعزيز القيم وبناء التعايش، ومهارات الاتصال والحوار، وبرامج تدريبية «عن بُعد»، والتي حظيت بإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع؛ لتعزيز ثقافة الحوار والاعتدال، وتقوية اللحمة الوطنية.