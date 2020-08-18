شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ضمن لجنة عالمية لتقييم «عمليات الماء الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

شارك الأستاذ المساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وزميل مركز ولتر ريد الطبي واشنطن د.س. أمريكا د. جرمان القحطاني، ضمن لجنة ضمّت نخبة من أشهر جراحي الماء الأبيض في العالم؛ لتقييم عمليات الماء الأبيض بالموجات الصوتية.

وأعرب د. القحطاني عن اعتزازه وتشرفه لهذا الاختيار في أن يكون السعودي والعربي الوحيد في اللجنة التحكيمية، والتي ضمت نخبة من أشهر جراحي الماء الأبيض في العالم من أمريكا الجنوبية والهند.

وأشار إلى أن عمل اللجنة استمر لمدة ثلاثة أشهر متتابعة وتقييم مستمر لعمليات الماء الأبيض بالموجات الصوتية، وفرز جميع الفيديوهات خلال تلك الفترة، واختيار أفضل ١٢ فيديو منها، وعرضها عالميا خلال اجتماع عقد في 8/ 8/ 2020 تم خلاله مناقشة الحالات مع الجراحين الذين أجروا تلك العمليات حول «تفاصيل العملية والتعقيدات التي صاحبتها وكيف تم علاجها والطرق الملائمة لمنع حدوث مثل تلك التعقيدات».

ولفت إلى أن اللجنة كرمت أصحاب أفضل العمليات الفائزة بعدة جوائز عينية توزعت على: أفضل الفيديوهات التعليمية، التعقيدات غير المقصودة وطريقة معالجتها، جوائز تشجيعية للجراحين الشباب.