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اللواء اليحيى والودعاني يبحثان التعاون بين الاتحاد الرياضي والجوازات
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس الاثنين، رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العميد سلطان الودعاني، يرافقه عدد من ممثلي القطاعات الأمنية.
وجرى خلال الزيارة بحث تطوير أوجه التعاون بين الاتحاد الرياضي السعودي والجوازات في عدد من الموضوعات.
وكان العميد الودعاني قد قام بزيارة لمعهد الجوازات اطلع خلالها على المنشآت الرياضية بالمعهد، مشيداً بالتطور الذي وصلت إليه الجوازات والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم والزائر.
وشكر العميد الودعاني مدير عام الجوازات على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
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