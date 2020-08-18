وزارة التعليم السعودي: تجربة الدراسة عن بعد لسبع أسابيع

أعلنت وزارة التعليم السعودي على لسان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم استئناف الدراسة بالمملكة عن بعد لفترة سبع أسابيع وبعد ذلك يتم تقييم التجربة كما أكد آل شيخ على ان الدراسة الجامعية للمواد النظرية سوف تكون عن بعد للمقررات النظرية أما المقررات العملية سوف تكون بالحضور كما أشار إلى أن المعلمين والمعلمات سوف يعملون في الفصول الافتراضية عن بعد مع استمرار عمل منصة عين إلى جانب إطلاق منصة مدرستي.
وزارة التعليم السعودي تحدد آلية التعليم عن بعد
خلال بيان صحفي لوزارة التعليم تم تحديد ألية بدايه العام الدراسي الجديد من خلال وذلك طبقا للتالي:
- بداية الدراسة لكافة مراحل التعليم عن بعد خلال الأسابيع السبعة الاولى بداية من يوم ١/١/١٤٤٣ هجريا وبعد ذلك يتم العمل على تقييم التجربة بصورة كاملة وتحديد طريقة الدراسة باقي الأسابيع وفقا للمستجدات والمتغيرات.
- وافقا للألية الجديدة سوف يحضر كافة أعضاء الهيئة الإدارية إلى المدارس طوال أيام الأسبوع من مرشدون الطلاب والمشرفون التربويون وقادة المدارس والإداريين والوكلاء.
- أما المعلمات والمعلمين سوف يكون حضورهم عن بعد في الفصول الافتراضية مع الطلاب علي أن يحضروا إلى المدرسة يوم واحد فقط في الأسبوع وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المدرسة كما يمكن لمكاتب التعليم أن تستثني الحالات التي يتعذر أن تصل إلى المدرسة أو يصعب عليها.
- بالنسبة للمراحل المتوسطة والثانوية سوف يكون بداية اليوم الدراسي من الساعة السابعة صباحا أما المرحلة الابتدائية سوف يكون اليوم الدراسي بداية من الثالثة عصرا وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من المتابعة وتقديم المساعدة للأبناء خلال هذه المرحلة العمرية كما يمكن عن طريق قناة عين أن يتم متابعة الدروس.
- يمكن أن يستفيد أولياء الأمور من منصة مدرستي في عملية التعلم والتعليم بالإضافة إلى الأدوات المختلفة للتواصل كما يمكن للمدارس العالمية والمدارس الأهلية استخدام هذه المنصة كما يمكن أن توفر هذه المدارس الأدوات التي تساعدها في إتمام عملية الدراسة عن بعد.
تعمل جميع المدارس على تخصيص يوم واحد خلال الأسبوع على الأقل وذلك لحضور الطالبات والطلاب وأولياء الأمور الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع المنصة ولا يستطيعون تأدية التكليفات والتعرف على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها.
- مرحله رياض الأطفال سوف تكون الدراسة فيها عن طريق استخدام تطبيق الروضة الافتراضي عن بعد.
- يجب أن تعمل المدارس على توفير الأدوات الاسترشادية والتعليمات التي تساعد أولياء الأمور والطلاب والطالبات على التعرف على كافة ما يتعلق بالعملية الدراسية والاستفادة من منصات التعليم المختلفة عن بعد مع ضرورة توزيع هذه الأدوات الاسترشادية والتعليمات على الطالبات والطلاب وأولياء الأمور مع الكتب الدراسية التي سوف يتم توفيرها الكترونيا على منصة الوزارة.
- الجامعات الأهلية والحكومية و المؤسسات التعليمية العامة تعمل على توفير أدوات التدريب المهني والتقني بوضع الترتيبات التي تتعلق بالهيئة التدريسية التي تتبعها.
- تؤكد وزارة التعليم على التنسيق بشكل كامل مع وزارة الاتصالات ووزارة الصحة وكافة الجهات والمؤسسات التي لها علاقة بتقديم خدمات الدعم للعملية الدراسية بشكل كامل.