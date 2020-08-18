وزارة التعليم السعودي: تجربة الدراسة عن بعد لسبع أسابيع

أعلنت وزارة التعليم السعودي على لسان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم استئناف الدراسة بالمملكة عن بعد لفترة سبع أسابيع وبعد ذلك يتم تقييم التجربة كما أكد آل شيخ على ان الدراسة الجامعية للمواد النظرية سوف تكون عن بعد للمقررات النظرية أما المقررات العملية سوف تكون بالحضور كما أشار إلى أن المعلمين والمعلمات سوف يعملون في الفصول الافتراضية عن بعد مع استمرار عمل منصة عين إلى جانب إطلاق منصة مدرستي.

وزارة التعليم السعودي تحدد آلية التعليم عن بعد

خلال بيان صحفي لوزارة التعليم تم تحديد ألية بدايه العام الدراسي الجديد من خلال وذلك طبقا للتالي: