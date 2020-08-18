رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالهوية الوطنية عبر موقع الشركة…

ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني للمشترك بعد أن يتم التسجيل بموقع الشركة السعودية للكهرباء وفق خطوات التسجيل الموضحة بالموقع، حيث تتيح الشركة إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة والتي تتعلق بخدمات الكهرباء بالمملكة أمام المشتركين المُسجلين بالموقع فقط، ويتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للكهرباء عن طريق إدخال اسم المستخدم سواء كان بريداً إلكترونياً أو رقم الهوية وكلمة المرور.

أما في حال عدم وجود حساباً على موقع الشركة السعودية للكهرباء، فيتم الضغط على أيقونة “تسجيل” واختيار الفئة (أفراد – أعمال)، وسيتم نقلك للصفحة التالية الخاصة بعملية التسجيل، حيث يتم إدخال البيانات المتعلقة بالهوية الوطنية والتي تتمثل في اختيار الجنسية واختيار نوع الهوية وإدخال رقم الهوية الوطنية وكتابة تاريخ الميلاد، وسوف تصلك كلمة المرور الخاصة بك على الجوال المُسجل لدى منصة أبشر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالهوية الوطنية

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً عبر موقعها الرسمي واستبدلت الفواتير الورقية بالفواتير الإلكترونية للتسهيل على المشتركين عند رغبتهم في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لديهم، كما وفرت الشركة خدمة حاسبة الاستهلاك للتعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي للخدمة الكهربائية بناءً على عدد الأيام في الفاتورة، حيث يتم الإطلاع على عدد الأيام للتعرف على توزيع شرائح الاستهلاك بناءً على فترة الاستهلاك.

ورغبةً من الشركة السعودية للكهرباء في زيادة تفاعلها مع المشتركين وتوفير كافة سُبل الراحة من خلال تقديم خدمات إلكترونية جديدة لهم بشكلٍ مباشر، فقد قامت الشركة بإطلاق خدمة حسابي التي تتيح إمكانية نقل الحساب للمستفيد الفعلي من خدمة الكهرباء سواء كان مالكاً للعقار أو مستأجراً له من أجل تحقيق الأهداف التالية:

تحديد المستفيد الفعلي.

تواصل الشركة المباشر مع المستفيد.

تحديد المسؤولية المالية التي تترتب على الاستهلاك للخدمة الكهربائية.

أما عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالهوية الوطنية لمن يملكون حساباً على الموقع، فيتم الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء عن طريق اتباع الرابط التالي (myservices.se.com.sa)، ثم تحديد نوع المشترك “أفراد – أعمال”، ثم إدخال وتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم سواء كان رقم الهوية الوطنية أو البريد الإلكتروني، ثم كتابة رقم المرور والضغط على أيقونة دخول، وسيتم استعراض فاتورة الكهرباء الإلكترونية.