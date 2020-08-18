رقم الشركة السعودية للكهرباء مركز الاتصال الموحد للشكاوى والاعتراضات

تم تفعيل رقم الشركة السعودية للكهرباء لاستقبال الشكاوى أو الاعتراضات التي تتعلق بقيمة فاتورة الكهرباء، حيث يتم الاتصال على الرقم الموحد للشركة في حال عدم الرضاء عن الخدمات الكهربائية المُقدمة للمشترك أو عند وجود أي ملاحظة أو استفسار على الخدمة.

ويتم التواصل مع خدمة العملاء من خلال العديد من الوسائل المتاحة من قبل الشركة، حيث يُمكن الاتصال على رقم مركز الاتصال الموحد أو استخدام تطبيق الكهرباء للجوالات بعد تنزيله من المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف لديكم، كما تتيح الشركة وسائل أخرى للتواصل المباشر مع الشركة إما عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

رقم الشركة السعودية للكهرباء

تسعى الشركة السعودية للكهرباء بشكلٍ مستمر لزيادة خاصية التفاعل الإيجابي مع مشتركيها والعمل على تقديم خدمات جديدة لكافة المشتركين بصورة مباشرة، كما تهدف إلى تيسير الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لنيل رضاء جميع المشتركين، ومن أجل تحقيق ذلك فقد قامت الشركة بتفعيل العديد من وسائل التواصل مع خدمة العملاء.

ويُمكن تقديم شكوى أو اعتراض أو ملاحظة من خلال استخدام إحدى الوسائل التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء، حيث تتيح إمكانية التواصل من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA المتوفر على المتجر الإلكتروني للهواتف ذات نظام التشغيل iOS ونظام التشغيل Android، فهو يُقدم العديد من الخدمات مثل استعراض فاتورة الكهرباء الجديدة وإرسال نسخة منها على البريد الإلكتروني واستعراض شرائح الاستهلاك وبيانات السداد وغيرهم، ويجب العلم أنه يتم التواصل مع الشركة عبر التطبيق من خلال البريد الإلكتروني للشركة.

كما تتيح الشركة أمام مشتركيها إمكانية التواصل مع مركز الاتصال من خلال رقم الشركة السعودية للكهرباء الموحد أو عن طريق دخول الموقع الإلكتروني وإنشاء بلاغاً عن طريق الموقع، ويجب العلم أن هذه الخاصية متوفرة فقط للمسجلين بموقع الشركة، وتوفر الشركة أيضاً حساب العناية بالمشتركين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمن يرغب في التواصل من خلاله، ويمكنكم الحصول على كافة وسائل الاتصال من خلال الجدول التالي: