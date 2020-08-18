شكرا لمتابعة خبر عن " الخضيري " يكشف عن تعرضه للابتزاز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن تعرضه للتهديد والابتزاز من قبل أحد الحسابات الوهمية.

وقال الخضيري: " هذه الحسابات التي تبيع قلة الأدب وأشياء محرمة وفاضحة وتدخل بالردود وبكل هاشتاق بأسماء وهمية تزعم انها بأسماء فلانة بنت قبيلة كذا وفلانة بنت فلان، اعملوا عليهم بلاغات لإدارة تويتر ثم احظروهم وبلّكوهم " .

ونشر الخضيري جزء من الرسالة التي تلقاها من الشخص الذي يدير تلك الحسابات، والتي هدده فيها بتشويه صورته في الوسط الطبي.