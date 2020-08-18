شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح موعد دخول العام الهجري الجديد 1442 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، موعد دخول العام الهجري الجديد 1442 ويوم عشوراء. أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، موعد دخول العام الهجري الجديد 1442 ويوم عشوراء. وقال المسند عبر حسابه على " تويتر " : موعد اجتماع اقتران القمر بالشمس سيكون فجر يوم الأربعاء 29 ذو الحجة عند 05:42 ويعقبه ولادة هلال محرم لعام 1442. وأضاف :سيغرب القمر مساء الاربعاء بعد الشمس وعليهيكون يوم الخميس 20 اغسطس أول السنة الهجرية الجديدة 1442الموافق 29 أغسطس.

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