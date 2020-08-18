شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم اقتناء الدمى للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم اقتناء الدمى للأطفال.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأي مع عائشة شئ مثل ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لاحرج فيه.

وأضاف : فمن الممكن أن يتعلم الأطفال كيفية التربية وتحمل مسؤولية طفل من خلال هذه الألعاب.