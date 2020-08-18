بالفيديو..حكم اقتناء الدمى للأطفال

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم اقتناء الدمى للأطفال.
وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " لا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأي مع عائشة شئ مثل ذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لاحرج فيه.
وأضاف : فمن الممكن أن يتعلم الأطفال كيفية التربية وتحمل مسؤولية طفل من خلال هذه الألعاب.
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