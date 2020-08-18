إعلان شروط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي بالإعالة بما يكفل سرعة إنجاز تخصيص المعاش للمستفيدين.

كما حددت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من أفراد أسرة المتقاعد المدني أو العسكري بعد وفاته.

شروط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن المادة (٢٥) من نظام التقاعد المدني والمادة (٢٣) من نظام التقاعد العسكري اشترطتا لاستحقاق هذه الفئات أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته، وذلك وفقًا لإجراءات إثبات الإعالة التالية :

1- أن يكون إثبات الإعالة بموجب «صك شرعي» صادر من المحاكم الشرعية المختصة.

2-أن يكون المستفيد معتمدًا كليًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.

3-أن تكون شروط استحقاق المعاش الأخرى متوفرة في المستفيد بالإعالة.

4-أن يكون تاريخ إصدار صك الإعالة لاحقاً لتاريخ وفاة صاحب المعاش.

5-عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات الآتية :

Advertisements

- مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش.

- وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة.

شروط معاش التقاعد:

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن المعاش يحسب على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة.

وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أنه تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٤٠% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشًا أكبر.

وكشفت مؤسسة التقاعدـ أنه تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (١) تمنح معاشًا أكبر.

وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من نظامي التقاعد المدني والعسكري من أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته وهم الزوج أو الزوجة - الابن - البنت – ابن/ بنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش - الأم - الأب - الجد - الجدة – الأخ - الأخت. وفيما عدا ( لزوجة - الابن – البنت) يشترط إثبات إعالة المستفيد على صاحب المعاش.

اقرأ أيضًا :

المؤسسة العامة للتقاعد توضح آلية تسوية المكافأة لغير مستحقي المعاش

المؤسسة العامة للتقاعد توضح شروط وآلية إخطار العودة للعمل