تشمل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وقادة المدارس والمشرفين

طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، من المستفيدين من منصة «مدرستي» بتحديث رقم الجوال في نظام «نور»، حتى تصل رسالة تحديث حساب منصة مدرستي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عبر «تويتر»: «حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا؛ نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب». وللدخول على نظام نور لتحديث رقم الجوال، اضغط هنا. Advertisements اقرأ أيضًا: خبير تعليمي لـ«عاجل»: ضوابط تحسم نجاح التعليم «عن بعد» و«عدالة التقييم» اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بجدة

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم للمستفيدين من منصة «مدرستي»: حدِّثوا رقم الجوال بنظام «نور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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